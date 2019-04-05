شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أدنوك للتوزيع" توافق على رفع الأرباح النقدية الموزعة للأعوام القادمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، على إجراء تعديل على سياسة توزيع الأرباح لتتناسب مع الأداء المالي القوي والوضع المالي المستقر في العام 2018، بحيث تشمل السياسة الجديدة زيادة توزيعات الأرباح السنوية.

واشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، إلى أن التوزيعات السنوية للعام 2019 سترتفع إلى 2.39 مليار درهم (650 مليون دولار) بواقع 0.1910 درهم للسهم، بزيادة 63% مقارنةً بالعام 2018.

ومن المُقرر أن ترتفع التوزيعات النقدية للعام 2020 إلى 2.57 مليار درهم (700 مليون دولا) بواقع 0.2057 درهم لليعن، بزيادة 75% عن توزيعات العام 2018. على أن يتم توزيع الأرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2021 وما يليها.

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وأفادت الشركة بأنها ستستمر في سداد نصف الأرباح السنوية في شهر أكتوبر من كل عام، بينما سيتم دفع النصف الثاني في شهر أبريل من العام التالي.

وأقرت الجمعية الموافقة على توزيعات النصف الثاني من العام 2018 بقيمة 735 مليون درهم، بواقع 0.0588 درهم للسهم، بالإضافة إلى ما تم توزيعه بقيمة 735 مليون درهم عن النصف الأول من العام 2018، ليصبح إجمالي توزيعات العام 1.47 مليار درهم.

ووافق المساهمون على خطة تتيح للشركة إعادة شراء الأسهم. حيث يسمح هذا الخيار، والذي لا يزال في انتظار موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، لشركة أدنوك للتوزيع إعادة شراء حتى 62.5 مليون سهم، وهو ما يعادل 5%من نسبة التداول الحر وذلك خلال فترة عام، في حال اختيار الشركة القيام بذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 2.128 مليار درهم خلال العام 2018، مُقارنةً بصافي أرباح بلغت 1.804 مليار درهم عن العام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 18%.