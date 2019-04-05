شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "إعمار العقارية" تبحث توزيع 15 فلساً للسهم في 22 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية" دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد، في 22 أبريل الجاري، للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 1.073 مليار درهم عن العام 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم توزيع الأرباح بنسبة 15% من رأس المال أي بما يعادل 15 فلساً للسهم.

ووفقاً للبيان، ستناقش الجمعية العمومية قرار إلغاء برنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة والذي تمت الموافقة عليه سابقاَ.

هذا وستبحث الجمعية قرار تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن عام 2019 بشرط ألا تزيد تلك المساهمات على 2% من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.

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ومن المُقرر أن تصدق العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 1.8 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 1.4 مليار درهم في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت "إعمار" إيرادات إجمالية خلال الربع الرابع بلغت 8.3 مليار درهم، مرتفعة بذلك 53% مقارنة بإيرادات في الربع الرابع من 2017 بلغت 5.4 مليار درهم.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 6.1 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 5.6 مليار درهم خلال 2017، وبارتفاع بلغت نسبته 10%.