شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة لندن تأمر جيبوتي بدفع 385 مليون دولار لـ"موانئ دبي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أمرت محكمة لندن للتحكيم الدولي جيبوتي بدفع 385 مليون دولار زائد الفوائد إلى محطة دوراليه للحاويات، المملوكة جزئيا لشركة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي، وذلك بسبب انتهاك الحقوق الحصرية. وخلُصت المحكمة إلى أن جيبوتي انتهكت الحقوق الحصرية لمحطة دوراليه عبر تطوير فرص جديدة لميناء حاويات مع تشاينا ميرشنتس وهي شركة لإدارة الموانئ مقرها هونغ كونغ، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية. ونزعت حكومة جيبوتي السيطرة على محطة دوراليه للحاويات من موانئ دبي العالمية في فبراير في نزاع يعود إلى 2012 على الأقل.

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