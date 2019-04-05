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شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دار التمويل" تبحث توزيعات بقيمة 8.9 مليون درهم في 29 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة "دار التمويل"، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الإثنين الموافق 29 أبريل الجاري، وذلك للنظر في توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 8.875 مليون درهم عن عام 2018.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن التوزيعات النقدية ستكون بنسبة 2.93%، بما يعادل 2.93 فلساً للسهم من رأس المال.
ومن المُقرر أن تصدق الجمعية على البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
وجدير بالذكر أن الشركة قامت توزيع أرباح نقدية عن العام 2017، بقيمة إجمالية بلغت 15.5 مليون درهم، بما نسبته 5% من رأس المال.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 17.8 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل صافي ربح بلغ 32.6 مليون درهم خلال العام 2017.
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