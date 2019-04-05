شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المؤسسة الوطنية للسياحة" توصي بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق"، بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10%، بما يعادل 10 فلوس لكل سهم من رأس المال عن عام 2018.

ووفقاً لبيا المؤسسة، المنشور على موقع سوق "أبوظبي" المالي، اليوم الخميس، أوصى المجلس أيضاً بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، أي ما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم، وذلك بتاريخ يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر المُقبل.

هذا واقترح المجلس تعديل النظام الأساسي بحيث تعدل المادة "62" لينص النظام المعدل على أنه "يجوز للمؤسسة توزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية، أو نصف سنوية) على المساهمين من الأرباح التشغيلية أو الأرباح المتراكمة بتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ قرار بشأنها وفقا لسياسة التوزيع المعتمدة من الجمعية.

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وفي حالة موافقة الجمعية العمومية على قرار التعديل، سوف يتم اعتماد التوزيعات التى أوصى بها مجلس الإدارة وذلك بتاريخ 6 أكتوبر 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال، وبقيمة 680.4 مليون درهم عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 100.5 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل صافي ربح بلغ 103.9 مليوندرهم خلال العام 2017.