شكرا لقرائتكم خبر عن نفي عملية دمج "أبوظبي الإسلامي" في "أبوظبي الأول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفت مصادر مطلعة لصحيفة الخليج الإماراتية الاندماج المحتمل بين بنك أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول، ومن المنتظر أن يصدر بيان رسمي بهذا الشأن خلال تداولات اليوم بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت وكالة بلومبرج قد ذكرت أن أبوظبي تدرس ضم البنكين بهدف إنشاء كيان مصرفي عملاق في منطقة الخليج.

Advertisements

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر أن أبوظبي تعتزم انتظار الانتهاء من عملية اندماج ثلاثية بين تضم بنوك "أبوظبي التجاري" و"الاتحاد الوطني" وبنك الهلال، قبل البدء في محادثات جديدة من أجل مزيد من الاندماجات.

وقالت المصادر إن الحديث عن الاندماج الجديد لا يزال في مراحله الأولى، وتجري مناقشته حالياً على مستوى المساهمين. ولم يعين المصرفان أي مستشارين، بحسب وكالة بلومبرج.

وسوف يؤدي الاندماج إلى إنشاء كيان يملك أصولاً بقيمة 236.7 مليار دولار، حسب بيانات بلومبرغ.