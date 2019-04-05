شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة السادات يطرح أراضى متميزة بسعر 1265 جنيه للمتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز ميدنة السادات، عن طرح 500 قطعة أرض نظام الإسكان الاجتماعى للحجز بالمدينة، لافتا إلى أ ن مساحات قطع الأراضى تتراوح من 200 متر وحتى 276 متر مربع.

وأضاف المهندس أمين غنيم، لـ"الخليج 365" أنة الاقبال على شراء كراسات الشروط كبير للغاية، وهو ما كشفته أرقام بيع كراسات الشروط، حيث تم بيع نحو 900 كراسة شروط خلال يومين من فتح باب الحجز.

وأوضح أنه تم طرح نحو 145 قطعة أرض بنظام الاسكان المتميز، بمساحات تتراوح ما بين 450 متر و 1200 متر، لافتا إلى أنه تم تحديد سعر المتر بنحو 1265 جنيه للمتر.

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وأشار إلى أن نظام البناء المعتمد لهذه الأراضى عمارات وليس فيلل، بنظام أرض وبدروم و3 ادوار.

وأكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم تشغيل مدرسة للتعليم الأساسي بالمنطقة السكنية الـ25، بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، خلال الفصل الدراسى الثانى لعام 2018/2019.

وأضاف أن القرار جاء فى إطار جهود جهاز المدينة لتوفير الخدمات التعليمية بكل منطقة على حدةٍ، وتلبية لطلبات أولياء الأمور والتيسير على أبنائهم فى مرحلة رياض الأطفال والابتدائى، حيث يتم نقل الطلاب من المدرسة الكائنة بالمنطقة السكنية الـ23، ليكونوا بجوار مساكنهم.