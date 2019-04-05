تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 5-4-2019.. فيديو

البهى عمرو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات اليوم الجمعة 5-4-2019 في مصر.

وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.37 جنيه، وشراء 17.27 جنيه.

اليورو: بيع 19.48 جنيه، وشراء 19.36 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 22.63 جنيه، وشراء 22.51 جنيه.

الين اليابانى 100: بيع 15.60و15.41 للشراء.

فرنك سويسري: 17.39 بيع و17.29 للشراء.

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