اتفاقية لدعم رواد الأعمال وتوطين الصناعات المتقدمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، اتفاقية تعاون مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة «واعد» لتوفير دعائم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على هامش مشاركتها في ملتقى «بيبان الشرقية»، والذي يستمر حتى 6 أبريل الحالي بمركز الظهران الدولي للمعارض بمدينة الدمام.

وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لـ»مدن» بندر الطعيمي، أن الاتفاقية التي وقعها من جانب «مدن» مدير إدارة تطوير الأعمال المهندس علي العمير مع الرئيس التنفيذي لشركة «واعد» خليل الشافعي، تستهدف دعم مشاريع رواد الأعمال ذات القيمة المضافة للمساهمة في توطين الصناعات المتقدمة، إلى جانب خلق الوظائف وتوفير دخل مالي مستدام، من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.

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وبين أن «مدن» تسعى لتوفير المنتجات الصناعية الملائمة للمشاريع الممولة من شركة «واعد»، على أن تقدم «واعد» التمويل الذي يصل إلى 50 مشروعا صغيرا ومتوسطا، إضافة إلى خدمات الإرشاد والتوعية وبناء القدرات لـما لا يقل عن 500 مستفيد.

وأوضح الطعيمي أن «مدن» استعرضت خلال ورشة عمل في بيبان الشرقية خدماتها ومنتجاتها التي تقدمها لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحفيز الابتكار بالمجال الصناعي وتطوير وتأهيل بيئة استثمارية جاذبة تتلاءم مع استراتيجيتها لتمكين الصناعة محليا، وأبرزها الأراضي المطورة، والمصانع الجاهزة، وحاضنات الأعمال، بالإضافة إلى واحات «مدن» والحلول اللوجستية حول المملكة. وأضاف أن ذلك يأتي في إطار جهود «مدن» لدعم ريادة الأعمال إضافة لأهدافها الرامية نحو خلق وتنويع اقتصاديات جديدة في المناطق الواعدة.

وانطلقت «مدن» عام 2001 لتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وتشرف على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعا منتجا.

أهداف الاتفاقية: