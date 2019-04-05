سعر الذهب يعود للصعود بعد ملامسة أدنى مستوياته

حسن محرم

عادت أسعار الذهب للصعود مجددا بعدما لامست أثناء جلسة للبورصة الأمريكية أدنى مستوياتها خلال العشر أسابيع الأخيرة، مع ارتفاع الدولار مدعوما ببيانات عن الوظائف الأمريكية. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع 0.2% ليصل إلى 1297 دولار للأوقية.

وكان الذهب قد لامس في وقت سابق أمس أدنى مستوياته منذ 25 يناير الماضي، ليصل إلى 1280 دولار للأوقية، متأثرا بارتفاع الدولار.

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