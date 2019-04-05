شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 04-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية اليوم ليختبر خط الرقبة لنموذج القمة المزدوجة الذي يظهر بالصورة، ويعود للتذبذب حول مستوى 1290.00، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون مستوى 1302.60، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 1275.30 كمحطة رئيسية تالية.

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