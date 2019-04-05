شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الجنيه الإسترليني يكسر الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية قوية ليكسر مستوى 1.3130 ويستقر دونه، ليقدّم إشارات على توجه السعر للانخفاض خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً زيارة مستوى 1.2962 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن كسر 1.3060 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، بينما سيبقى الانخفاض مرجحاً ما لم يتم اختراق 1.3130 والثبات فوقه من جديد.

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