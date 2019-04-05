شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 04-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.16% بما يعادل -0.07 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 41.93 ، ليستهدف مستوى المقاومة 44.99 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه