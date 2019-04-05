ماكدونالدز يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل – 04-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 190.88 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 185.65 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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