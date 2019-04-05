تيسلا يختبر سقف قناة سعريه هابطة – تحليل – 04-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليختبر سقف تلك القناة السعريه الهابطة التي تحد تداولاته الأخيرة على المدى القصير ، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.07% بما يعادل 5.93 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 277.67 ، طيلة ثبات المقاومة 295.39 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

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