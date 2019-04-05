شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 04-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر اختراقه لخط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.56% بما يعادل 0.68 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 43.06 ، ليستهدف مستوى المقاومة 46.28 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد