شكرا لقرائتكم خبر عن التابا يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 04-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.60% بما يعادل -1.18 نقطة ، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابيا ًقد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متوصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 70.52 ، ليستهدف مستوى المقاومة 77.17 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التابا يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 04-04-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.