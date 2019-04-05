شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 04-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الداش كوين لمحاولة اختراق مستوى 129.60 لكنه يستقر دونه من جديد، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويعيد السعر للارتفاع من جديد، في حين يتواجد الهدف السلبي المتوقع لهذا اليوم عند 115.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 101.60 والمقاومة 140.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط