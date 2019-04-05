شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 04-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر اللايتكوين اختباراً للدعم المحوري 84.65 هذا الصباح، ويحتاج السعر لكسر هذا المستوى لتأكيد استمرار الميل التصحيحي الهابط المتوقع لهذا اليوم، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 90.45، مع التذكير بأن هدفنا السلبي التالي يتواجد عند 69.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 100.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط