شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في ختام التداولات رغم الضغوط على القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وتمكنت غالبيتها من الحفاظ على مكاسبها في ظل التفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك على الرغم من بعض الضغوط على القطاع التكنولوجي.



وأعلن الرئيس الأمريكي للصحفيين اليوم أن المفاوضات التجارية مع الصين تجري بشكل جيد للغاية، وأن بكين سوف تشتري كميات كبيرة من السلع الأمريكية، ولكنه لم يتحدث عن تفاصيل القمة المرتقبة مع نظيره الصيني "شي جين بينج".



وتلقت "وول ستريت" دعماً من بيانات أظهرت انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بعشرة آلاف طلب إلى 202 ألف في الأسبوع الماضي.



ومن المنتظر الجمعة صدور تقرير الوظائف الشهري من جانب وزارة العمل الأمريكية، ويترقب المستثمرون الوقوف على مدى استمرار قوة سوق العمل من عدمه.

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وفي سوق النفط، انخفض خام "ويست تكساس" بنسبة 0.6% وأغلق عند 62.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 62.7 دولار وأقل سعر عند 61.8 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.1% وأغلق عند 69.40 دولار للبرميل، وحقق أعلى سعر عند 70.03 دولار وأقل سعر عند 68.8 دولار.



وفي نهاية التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 166 نقطة) وأغلق عند 26384 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26398 نقطة وأقل مستوى عند 26212 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 7891 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7917 نقطة وأقل مستوى عند 7845 نقطة.



اما "ستاندرد اند بورز"، فقد ارتفع بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 2879 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2881 نقطة وأقل مستوى عند 2867 نقطة.