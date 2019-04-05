شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تهبط بأكثر من 10%..و"بتكوين" تتخلى عن مستوى 5 آلاف دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت غالبية العملات الرقمية مبيعات مكثفة لجني الأرباح خلال تعاملات الخميس، وذلك بعد الارتفاع الحاد الذي سجلته على مدار اليومين الماضيين والذي دفعها نحو اعلى مستوياتها هذا العام.



وعاد المستثمرون للإقبال على أسواق الأسهم وتجاهل أصول أخرى كالمعادن والعملات الرقمية، وذلك وسط حالة من الإقبال على المخاطرة بالتزامن مع التفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة بأكثر من ثلاثين مليار دولار في غضون 36 ساعة فقط بدعمٍ من مكاسب "بتكوين" ومضاعفة "بتكوين كاش" لقيمتها.

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واستبعد محللون عودة "بتكوين" وأخواتها قريباً إلى المستويات القياسية التي سجلتها قبل نهاية عام 2017 عندما قاربت "بتكوين" مستوى عشرين ألف دولار لتنهار بعدها بشكل حاد.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 19:59 جرينتش بنسبة 10.5% إلى 0.33 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.38 دولار وأقل سعر عند 0.33 دولار.



وهبطت "بتكوين" بنسبة 5.8% إلى 4842 دولاراً، وسجلت أعلى سعر عند 5343.3 دولار وأقل سعر عند 4803 دولارات.