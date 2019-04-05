شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يهبط بأكثر من 8% بفعل انخفاض وتيرة تسليم سياراتها في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم بشكل حاد تجاوز 8%، وذلك بعد أن أعلنت شركة السيارات الكهربائية الأمريكية أن وتيرة تسليم مركباتها في الربع السنوي الأول قد انخفضت بنسبة 31%.



وذكرت الشركة أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تعطل أنشطة شحن سياراتها الكهربائية إلى السوقين الأوروبي والصين خلال الأشهر الأولى من العام الجاري بالتزامن مع البدء في تسليم "موديل 3".

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وسلمت "تسلا" في المجمل 63 ألف سيارة خلال الربع السنوي الأول المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس/آذار، وهو ما دفع الشركة لخفض توقعاتها بشأن الأرباح الفصلية في تلك الفترة.



وأوضحت شركة السيارات الكهربائية الأمريكية أنها واجهت مشكلات في شحن "موديل 3" إلى الصين في مارس/آذار بعد أن علقت السلطات الجمركية في بكين تخليص شحن هذا الموديل نتيجة علامات مطبوعة على سيارات بعينها بشكل خاطيء.



أما في أوروبا، فقد تعطل تسليم سيارات "موديل 3" من جانب "تسلا" نتيجة إضراب عمال في ميناء "زيبرج" الذي يتم من خلاله شحن المركبات الكهربائية وتوزيعها على دول أخرى في القارة العجوز.