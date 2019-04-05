شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تخطط لنشر الإنترنت من الفضاء للأرض عبر آلاف من الأقمار الاصطناعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطط "أمازون دوت كوم" لبناء شبكة تضم أكثر من ثلاثة آلاف قمر اصطناعي في محاولة طموحة لنشر الإنترنت على نطاق واسع في مناطق مختلفة على كوكب الأرض.



ويأتي ذلك في إطار مشروع يسمى "Kuiper" تحدث عنه المدير التنفيذي لـ"أمازون" "جيف بيزوس" والذي يمثل نقلة طموحة وتطوير للأنشطة السحابية للشركة التي ستسهم بدورها في بناء شبكة الأقمار الاصطناعية بالتعاون مع شركة "بلو أوريجن" المملوكة أيضاً لـ"بيزوس".



وصرح المتحدث الرسمي باسم "أمازون" بأن مشروع "كويبر" يمثل مبادرة جديدة لنشر الإنترنت بشكل واسع النطاق على الأرض وبشكل فائق السرعة.

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وتعتمد خطة "أمازون" على إطلاق 3236 قمر اصطناعي بتكلفة ستقدر بمليارات الدولارات، وربما لا تمثل هذه التكلفة مشكلة مع الأخذ في الاعتبار إنفاق "بيزوس" مليار دولار على "بلو أوريجن" سنويا.



وجاء الاسم "كويبر" من حزام فضائي شهير يشمل نيازك وكويكبات وأجرام سماوية مختلفة، وتم تسمية الحزام تيمناً برائد الفضاء الامريكي الهولندي "جيرارد كويبر".



ولا تعد هذه المبادرة هي الأولى في هذا الصدد، فقد كشفت "فيسبوك" في السابق عن أنها تخطط لنشر الإنترنت فائق السرعة في مناطق نائية حول العالم عبر طائرات دون طيار "درون" تعمل بالطاقة الشمسية.



أيضاً أعلنت "سبيس إكس" المنافسة لـ"بلو أوريجن" والتي يتولى إدارتها التنفيذية الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" عن خطة أخرى لنشر الإنترنت بالأقمار الاصطناعية.