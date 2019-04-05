شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على تراجع طفيف في انتظار بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بشكل هامشي متأثرةً بضغوط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة، وذلك في انتظار تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعشرة آلاف إلى 202 ألف طلب.



وسوف تكشف وزارة العمل غداً عن تقرير الوظائف في أمريكا عن الشهر الماضي مع توقعات باستقرار معدل البطالة دون تغيير.

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من ناحية أخرى، سيعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن خطته بخصوص القمة الثنائية مع نظيره الصيني "شي جين بينج" لبحث العلاقات التجارية وسبل إبرام اتفاق تاريخي بين البلدين.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:44 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.02 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.1% إلى 15.084 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر في الجلسة عند 15.135 دولار وأقل سعر عند 14.86 دولار.