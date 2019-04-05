شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يتراجع في انتظار نتائج مفاوضات "ماي" مع زعيم المعارضة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية وسط ترقب الأسواق لنتائج المحادثات بين رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" وزعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين".



وكانت "ماي" قد أعلنت عزمها عقد لقاءات مع "كوربين" للتوصل إلى تسوية وصياغة مشتركة لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحيث يمكن تمريرها عبر البرلمان في المملكة المتحدة، وذلك بعد رفض اتفاقيتها مع "بروكسل" لثلاث مرات هذا العام.

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هذا، ومن المنتظر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الثاني عشر من أبريل/نيسان القادم، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد يقره البرلمان البريطاني.



من ناحية أخرى، تركز الأسواق أيضاً على المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تلقي بظلالها على تداولات الأسهم والسلع حول العالم.



وخلال تعاملات اليوم، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.3071، وسجلت العملة البريطانية أعلى مستوى عند 1.3192 وأقل مستوى عند 1.3062.