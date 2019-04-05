شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض في ختام التعاملات ويتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب للمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.02 نقطة.



وتنطلق هذا الأسبوع جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أمريكا والصين في واشنطن بعد جولة في الأسبوع الماضي بالعاصمة الصينية "بكين".

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وتحيط أجواء إيجابية بسير المفاوضات بين واشنطن وبكين، ولكن الأسواق لا تزال في ترقب لنتائجها ومدى إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين.



وكشفت وكالات أنباء عن أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيعلن في وقت لاحق اليوم تفاصيل القمة الثنائية مع نظيره الصيني "شي جين بينج".



ومن المنتظر الجمعة صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي عن مارس/آذار للوقوف على حالة سوق العمل.



وتراجعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة تقل عن 0.1% أو دولار واحد وأغلق المعدن النفيس عند 1294.3 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1297.9 دولار وأقل سعر عند 1294.9 دولار.