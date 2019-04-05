شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتلقى دعماً من الأجواء الإيجابية المحيطة بالمفاوضات بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط ترقب لتفاصيل القمة بين الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" بالإضافة إلى الحالة الإيجابية حيال المفاوضات بين البلدين.



وكشفت صحيفة أمريكية اليوم أن الرئيس "ترامب" سيعلن في وقت لاحق الخميس عن تفاصيل اللقاء مع "شي" لبحث العلاقات التجارية وسبل خفض العجز في الميزان التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات التكنولوجية.



يأتي ذلك وسط تصريحات تؤكد إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات بين واشنطن وبكين وأن الطرفين يعملان على صياغة اتفاق تجاري نهائي ملزم.

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من ناحية أخرى، أظهرت بيانات أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض بعشرة آلاف طلب إلى 202 ألفاً في الأسبوع الماضي.



ومن المنتظر الجمعة إعلان وزارة العمل الأمريكية عن تقريرها بشأن التغير في أعداد الوظائف الشهري عن مارس/آذار وحالة سوق العمل في الاقتصاد الأكبر في العالم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:01 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.02 نقطة.