شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه..و"برنت" يقترب من سبعين دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع استمرار التفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي يدعم بدوره الطلب العالمي على الخام.



وكشفت وكالات أنباء عن أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيعلن اليوم عن تفاصيل قمته المرتقبة مع نظيره الصيني "شي جين بينج" لبحث أوجه التعاون التجاري وإبرام صفقة تاريخية بين البلدين.



يأتي ذلك في ضوء تصريحات إيجابية من طرفي المفاوضات التجارية وإحراز تقدم ملموس، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

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وفي تلك الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.02 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:14 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 62.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 62.7 دولار وأقل سعر عند 61.8 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.5% إلى 69.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 69.9 دولار وأقل مستوى عند 68.8 دولار.