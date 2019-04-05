شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع هامشياً أمام العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم بشكل طفيف، وذلك مع تحول الأنظار في الأسواق نحو المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية هامة غداً.



وأكد مسؤولون أمريكيون على أن المفاوضات التجارية مع الصين تجري بشكل جيد جداً وأن هناك المزيد من التقدم يتم إحرازه في تلك المحادثات.



ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سوف يعلن اليوم تفاصيل القمة المرتقبة مع نظيره الصيني "شي جين بينج" لمناقشة احتمالات إبرام اتفاق تجاري.

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وكان من المفترض انعقاد هذه القمة بين الرئيسين في أواخر الشهر الماضي، ولكن تم تأجيلها لمنح الفرصة لمزيد من المحادثات التجارية.



وسوف يصدر الجمعة تقرير الوظائف في الولايات المتحدة والذي يترقبه المستثمرون عن كثب لمعرفة توجهات سوق العمل في الاقتصاد الأكبر في العالم.



وخلال التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7484، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7502، وأقل سعر عند 0.7474.