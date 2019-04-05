شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومةً ببيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية بالإضافة إلى ترقب تفاصيل القمة الثنائية بين الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج".



وأفادت وكالات أنباء أن "ترامب" سيعلن اليوم عن تفاصيل القمة المرتقبة مع "شي" التي من المرجح أن تشهد إبرام اتفاق تجاري تاريخي بين البلدين.



وسوف يعكس هذا الاتفاق المحتمل الحالة الإيجابية التي ظهرت في تصريحات المسؤولين الأمريكيين والصينيين حول المفاوضات بين الطرفين.

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وكان صندوق النقد الدولي قد حذر الإدارة الأمريكية من استمرار فرض رسوم جمركية ضد واردات واشنطن من سلع صينية قائلاً إن هذه الإجراءات لن تسهم في خفض العجز التجاري بين البلدين.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا بنحو عشرة آلاف طلب إلى 202 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



وارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:23 جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 26338 نقطة، كما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 2875 نقطة، بينما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 7885 نقطة.