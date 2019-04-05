شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تهبط متأثرةً ببيانات ألمانية سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات اقتصادية في ألمانيا، وذلك على الرغم من التفاؤل في الأسواق حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.02 نقطة.

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من ناحية أخرى، كشفت بيانات حكومية أن طلبيات المصانع في ألمانيا انخفضت بنسبة 4.2% خلال فبراير/شباط، وهو أكبر تراجع شهري في أكثر من عامين، وذلك في ظل انخفاض الطلب الأجنبي على السلع الألمانية.



وفي غضون ذلك، سوف يكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن خطته حول القمة المرتقبة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج" لمناقشة العلاقات التجارية بين البلدين.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 2.91 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.95 دولار وأقل سعر عند 2.90 دولار.