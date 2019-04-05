شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف مكاسبه والأنظار على تصريحات أعضاء الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التصحيح ، حيث لا تزال العملة الأمريكية محط اهتمام المستثمرين باعتبارها أفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين تصريحات عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ،من المنتظر أن توفر أدلة حول احتمالات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.15 % إلى مستوى 96.82نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.67 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.59 نقطة.

أنهى المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال سبعة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 97.08 نقطة.

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وبخلاف عمليات حاجز الأرباح ، صدرت يوم الأربعاء بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة ، أظهرت تراجع وظائف القطاع الخاص خلال آذار/مارس ، وتباطؤ فاق التقديرات لقطاع الخدمات خلال نفس الشهر.

وحقق الدولار الأمريكي مكاسب قوية خلال الفترة الأخيرة بفضل كون العملة الأمريكية أفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة مع زيادة تحول معظم البنوك المركزية العالمية إلى الحمائم "أقل عدوانية" بهدف مواجهة التباطؤ الاقتصادي المحتمل.

يرقب المستثمرين عن كثب فى أوقات متلاحقة اليوم تصريحات عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ، حيث من المنتظر أن توفر أدلة حول احتمالات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

يتحدث "جون ويليامز"رئيس الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك ، و "باتريك هاركر" رئيس الاحتياطي الفيدرالي فى فيلادلفيا ، و"لوريتا ميستر" رئيسة الاحتياطي الفيدرالي فى كليفلاند ،جميعهم عن الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة.