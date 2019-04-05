الأسهم الأوروبية تنزل من أعلى مستوى فى 8 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الخمس جلسات الأخيرة ، لتنزل من أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى هبوط السوق الإيطالي بعد تقرير عن خفض الحكومة توقعات نمو ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا خلا العام الجاري.
تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 09:23 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.0% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى منذ آب/أغسطس الماضي ،مدعوما بمعنويات مرتفعة بشأن اتفاق محتمل للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح بعدما سجل بالأمس أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.
انخفض مؤشر فوتسي الإيطالي بأكثر من 0.5% ، ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، بعدما أفادت بلومبرغ أن حكومة ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو قد تخفض قريبا توقعاتها للنمو الاقتصادي فى البلاد إلى 0.1% خلال هذا العام ، بعدما كانت تتوقع سابقا نمو بمعدل 1%.
وانخفض قطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية بأكثر من واحد بالمئة ، ليتصدر قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع تركيز المستثمرين على تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.3% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.2% مسجلا أعلى مستوى فى ستة أشهر.
تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، وفى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.1% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.
وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.4% ، بعدما وافق البرلمان البريطاني يوم الأربعاء على مشروع قانون من شأنه أن يجبر رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" على طب تأجيل "بريكست" لمنع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي فى 12 نيسان/أبريل الجاري دون اتفاق.
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