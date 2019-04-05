شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار الأمريكي وضعف الطلب الاستثماري يكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، ويكبح المكاسب ضعف الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة خلال الفترة الحالية.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.15% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,291.50$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,289.82$،وسجلت أعلى مستوي 1,293.54$ ، وأدنى مستوي 1,289.82$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.15% ، بفعل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية ، وحققت فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.4% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,285.29$ للأونصة.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،الأمر الذي يدعم حاليا ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،هناك شعورا متزايدا بالقلق يسيطر على المستثمرين حيال وجود تباطؤ حاد فى نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام.

تحقق أسواق الأسهم العالمية مكاسب قوية خلال هذه الأيام ، مع تحسن شهية المخاطرة لدي المستثمرين ، فى ظل الأنباء عن تقدم مستمر فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة ،واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من الإعلان عن اتفاق تجاري شامل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 3.81 طن متري ،فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 764.29 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 11 كانون الأول/ديسمبر 2018.