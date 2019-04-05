شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع تحت ضغط تجدد المخاوف حيال المعروض الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل هبوطها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، وتحت ضغط تجدد المخاوف حيال المعروض الأمريكي ، بعد ارتفاع كبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، وتسارع إنتاج النفط لمستوي قياسي جديد.

بحلول الساعة 09:42بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 62.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.48$،وسجل أعلى مستوي 62.48$ ،وأدنى مستوي 62.11$.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 69.00$ للبرميل من مستوي الافتتاح 69.39$ ،و سجل أعلى مستوي 69.44$ ،وأدنى مستوي 68.86$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس حوالي 0.2% ، فى أول خسارة خلال خمسة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 62.96$ للبرميل.

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وانخفضت أيضا عقود برنت بنسبة 0.1% ، بعدما سجلت مستوي 69.94$ للبرميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 29 آذار/مارس، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 449.6 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي الأول من آذار/مارس الماضي، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي، فقد زادت الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ، ليرتفع الإجمالي إلى 12.2 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أعلى مستوي للإنتاج على الإطلاق فى الولايات المتحدة.