شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل مكاسبه بعد التداول أعلى 5,000$ للمرة الأولى منذ نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم السابع على التوالي ، بعد النجاح فى التداول أعلى 5,000$ للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، مع دخول أكبر عملة رقمية فى سوق صاعد ، وسط تسارع عمليات الشراء وتغطية مراكز بيع ،بالإضافة إلى دخول مستثمرين جدد.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 06:30بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول5,035$ بارتفاع قدره 63$ بحوالي 1.3%،حيث سعر الافتتاح عند 4,972$،وسجلت أعلى مستوي عند 5,077$ ، وأدنى سعر عند 4,898$.

حقق "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.5% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ شباط/فبراير الماضي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 5,345$ لكل وحدة بتكوين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بالأمس بحوالي 19 مليار$ إلى إجمالي 185مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وخلال أخر 72 ساعة قفزت القيمة السوقية للبتكوين بحوالي 20$ من 73 مليار$ إلى 93 مليار$ ، والتي تعد أعلى قيمة سوقية فى خمسة أشهر ، فى علامة قوية تؤكد على دخول أكبر عملة رقمية فى العالم فى سوق صاعد.

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وحقق البتكوين يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 18.5% ،بأكبر مكسب يومي منذ 7 كانون الأول /ديسمبر 2017 ، وسط تسارع عمليات الشراء وتغطية مراكز بيع ،بالإضافة إلى دخول مستثمرين جدد إلى سوق التشفير.

وأعاذت وكالة "رويترز" هذا الارتفاع الواسع إلى وجود صفقة شراء كبيرة فى العملة الافتراضية الأكبر فى العالم لمشتري مجهول.

قال خبراء لرويترز تم توزيع 20 ألف طلب بتكوين " حوالي 100 مليون$" عبر بورصات تشفير مقرها الولايات المتحدة Kraken و Coinbase وكذلك بورصة Bitstamp فى لوكسمبورج.

وبسبب الطلب العملاق ، يمكن أن تبدأ الروبوتات فى التداول مما يجبر الأسعار وأحجام التداول على الارتفاع الواسع.

كما ذكرت بعض التقارير ،أن تحويل المستثمرين الجنيه الإسترليني إلى بتكوين قبل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي المقرر أن يحدث فى 12 نيسان/أبريل الجاري ، يمكن يكون أحد أسباب الارتفاع الأخير فى أسعار العملة الافتراضية.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" أن عدد المحافظ البتكوين النشطة زاد خلال الأسبوعين اللذين سبقا هذا الارتفاع الكبير ،تحديدا كان ما بين 40% إلى 50% من جميع عملة البتكوين محتجزة فى محافظ رقمية غير نشطة من شهر إلى ستة أشهر ماضية ، وقل هذا المتوسط إلى 10% منذ 15 آذار/مارس الماضي.