شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي والأنظار على محضر المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، مع تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ، يأتي هذا قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، والذي من المتوقع أن يتضمن المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية خلال هذا العام.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% حتى الساعة 07:50 جرينتش ،ليتداول عند 1.1242$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1231$ ،وسجل الأعلى عند 1.1247$ ، والأدنى عند 1.1231$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.1183$ المسجل فى اليوم السابق.

دعم هذا التعافي انتعاش عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات ، بالإضافة إلى صدور بيانات أفضل من التوقعات عن أداء قطاع الخدمات فى ألمانيا وأوروبا خلال آذار/ مارس.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 97.08 نقطة.

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،هناك شعورا متزايدا بالقلق يسيطر على المستثمرين حيال وجود تباطؤ حاد فى نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام.

يصدر بحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، والذي عقد يوم 7 آذار/مارس الماضي ،وأسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة الأوروبية ثابتة دون أي تغيير ، مع الإعلان عن تأجيل رفع أسعار الفائدة الأوروبية إلى عام 2020، وخفض التوقعات الاقتصادية خلال هذا العام، وإطلاق جولة جديدة من القروض المصرفية الرخيصة.

من المنتظر أن تتضمن تفاصيل الاجتماع المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية خلال هذا العام ، مع استمرار توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى أوروبا ، خاصة تباطؤ مستويات التضخم خلال آذار/مارس ،واستمرار ركود الأنشطة الصناعية خلال نفس الشهر.