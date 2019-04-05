شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 20 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 06:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.10% إلى مستويات 111.38 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.49، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 111.36، بينما حقق الأعلى له عند 111.52.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 30 من آذار/مارس الماضي والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 211 ألف طلب مقابل 211 ألف طلب، بينما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 23 من الشهر الماضي تراجعاً بواقع 6 ألف طلب إلى 1,750 ألف طلب مقابل 1,756 ألف طلب.