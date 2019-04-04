رويترز: مصر بصدد جمع مليارى يورو من سندات على شريحتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات أن مصر تتجه لجمع مليارى يورو (2.24 مليار دولار) من الإصدار المؤلف من شريحتين لأجل ستة أعوام و12 عاما. وستجمع مصر 750 مليون يورو من شريحة الست سنوات، و1.25 مليار يورو من شريحة الاثنى عشر عاما، وتعرض السندات عائدا يبلغ 4.75 بالمئة و6.375 بالمئة على الترتيب. Advertisements وقالت الوثيقة إن السندات جذبت طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 8.6 مليار يورو.

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