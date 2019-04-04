شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعًا والتداولات 3.6 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 78.40 نقطة ليقفل عند مستوى 9063.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 122 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الجوف, الراجحي, أكسا التعاونية, وقت اللياقة, وجاكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخضري, ميدغلف للتأمين, بدجت السعودية, المصافي, ومسك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.22% و 3.29% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الراجحي، كيان السعودية, الخضري, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, دار الأركان, الإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 5.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3604.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 53 ألف سهم تقاسمتها 138 صفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر يغلق مرتفعًا والتداولات 3.6 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.