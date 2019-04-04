السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا وشمال غرب أوروبا في مايو

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت أرامكو السعودية، اليوم الخميس، إنها رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا في مايو بمقدار 1.10 دولار للبرميل مقارنة مع أبريل، ليصل إلى سعر خام برنت في بورصة انتركونتننتال منقوصا منه 0.80 دولار للبرميل.

ورفعت الشركة، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا لشهر مايو بمقدار 20 سنتا عن الشهر السابق، ليصل إلى 1.40 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي.

وزادت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عشرة سنتات للبرميل، ليصل إلى 3.15 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت لشهر مايو.