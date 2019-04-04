الان تتابع السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا وشمال غرب أوروبا في مايو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت أرامكو السعودية، اليوم الخميس، إنها رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا في مايو بمقدار 1.10 دولار للبرميل مقارنة مع أبريل، ليصل إلى سعر خام برنت في بورصة انتركونتننتال منقوصا منه 0.80 دولار للبرميل.
ورفعت الشركة، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا لشهر مايو بمقدار 20 سنتا عن الشهر السابق، ليصل إلى 1.40 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي.
وزادت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عشرة سنتات للبرميل، ليصل إلى 3.15 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت لشهر مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا وشمال غرب أوروبا في مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.