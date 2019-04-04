الان تتابع كذبة أبريل.. ارتفاع البيتكوين أكثر من 25% والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
ارتفعت البيتكوين، أكثر من 25% منذ بداية أبريل بشكل فاجأ الأسواق بعد ثبات العملة المشفرة حول مستويات 4,000 دولار لأكثر من 3 أشهر.
يشار إلى أن البيتكوين فقدت أكثر من 75% من قيمتها السوقية عام 2018، ورغم أنها شهدت استقرارا منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية مارس 2019، إلا أنها فاجأت الجميع بقفزها إلى مستوى 5 آلاف دولار.
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