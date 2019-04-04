كذبة أبريل.. ارتفاع البيتكوين أكثر من 25%

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

ارتفعت البيتكوين، أكثر من 25% منذ بداية أبريل بشكل فاجأ الأسواق بعد ثبات العملة المشفرة حول مستويات 4,000 دولار لأكثر من 3 أشهر.

يشار إلى أن البيتكوين فقدت أكثر من 75% من قيمتها السوقية عام 2018، ورغم أنها شهدت استقرارا منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية مارس 2019، إلا أنها فاجأت الجميع بقفزها إلى مستوى 5 آلاف دولار.