شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المكيفات عند 24 درجة توفر 30 % من الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أوصى الفريق المختص في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بضبط درجة حرارة أجهزة التكييف "الثرموستات" عند "24 درجة" مئوية؛ لكونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، كما أن نسبة التوفير عند التغيير من 18 درجة إلى 24 تساوي 30%.

وأكد مختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في أجهزة التكييف؛ لأنها من أكثر الأجهزة استخداماً واستهلاكاً للطاقة الكهربائية في المملكة؛ مما ينعكس على فاتورة الاستهلاك النهائي التي يدفعها المستهلك.

وبين المختصون من السلوكيات الإيجابية التي تساعد في عملية ترشيد الطاقة الكهربائية، "إغلاق النوافذ والأبواب، والحرص على سد الثقوب؛ لمنع دخول الهواء الحار إلى الداخل، أو تسرب الهواء البارد إلى خارج الغرفة، وذلك بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ وفتحات التكييف، وإسدال الستائر "العازلة" للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل، وتفادي تركيب المكيفات الجدارية "Window Type " في المناور، أو الأماكن الضيقة لضمان تهوية جيدة للجهاز".

وأشار المختصون الى ضرورة الاهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف، حيث إنه من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيداً من الطاقة، وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك".