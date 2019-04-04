شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس ، مع اقتراب الدولار من أدنى مستوياته في أسبوع الذي سجله الجلسة السابقة، بينما يتطلع المستثمرون لإحراز تقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية.
وفي الساعة 0756 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1292.16 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1296.80 دولار للأوقية.
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