شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ برنامج «الإقامة الممتدة» للأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشروع في أول خطوات برنامج الإقامة الممتدة للأجانب (البطاقة الذهبية)، والذي يهدف إلى استقطاب المواهب العالمية والكفاءات الاستثنائية. ودعت الوزارة بيوت الخبرة والشركات والمؤسسات المتخصصة إلى منافسة عامة حول المشروع الجديد، وذلك للقيام بدراسة تحليلية لإمكانية تقديم المحفزات للمستفيدين، وتفعيل برنامج الإقامة الممتدة لاستقطاب المواهب من غير السعوديين.

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