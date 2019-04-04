شكرا لقرائتكم خبر عن جولات تفتيشية على فروع شركات الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جولات تفتيشية على فروع شركات الاتصالات في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بتوجيه الهيئة بمضاعفة الإفصاح عن تفاصيل الباقات، وتطبيق آليات مثل عرض البطاقات التعريفية بمزايا وخصائص واستثناءات الباقات على الشاشات الإلكترونية بالفروع، واطلاع العملاء عليها قبل الاشتراك في الباقات.

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