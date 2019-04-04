شكرا لقرائتكم خبر عن تاون جاس: انهيار عقار الزاوية الحمراء وقع جراء العبث بماسورة الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس كافة المواطنين بضرورة الاستعانة بالفنيين عند إجراء أي تعديلات في توصيلات الغاز الطبيعى بالمنازل وذلك حفاظاً على الأرواح والمنشآت.

وأعلنت شركة تاون جاس، اليوم، أن الانهيار الذي وقع بعقار الزاوية الحمراء بمدينة القاهرة جراء العبث بماسورة الغاز الطبيعى لم ينتج عن خطأ في التوصيل ولا في فنيات العمل.

Advertisements

وأكد المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس الإدارة، أن الانهيار وقع بسبب عبث العميل فى توصيلات الغاز بدون الرجوع للمختصين، علماً بأن العقار تم توصيله منذ عام 1998 ولم يتم الإبلاغ عن أى إصلاحات إلا عام 2005.

وأشار بهنس إلى أن شركات الغاز الطبيعى وليس تاون جاس وحدها تلتزم بكافة معايير الأمن والسلامة في أعمال الغاز الطبيعي، وأن عبث بعض المواطنين بالغاز أصبح مشكلة تؤرقنا جميعاً.



تاون جاس 2