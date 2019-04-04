شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: أونى كريديت قد يدرس الاندماج مع كومرتس بنك إذا فشلت محادثات دويتشه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن بنك أونى كريديت الإيطالى قد يدرس الاندماج مع كومرتس بنك الألمانى إذا فشلت محادثاته مع دويتشه بنك.

وقالت المصادر إن أونى كريديت لن يُفشل المحادثات الجارية فى الوقت الراهن لدمج أكبر بنكين فى ألمانيا وإنه يركز الآن على خطته للتحول.

وقال مصدر آخر مطلع اليوم إن المحادثات بين البنكين تمضى على نحو جيد.

ويأتى ذلك بعد تقرير لصحيفة فايننشال تايمز بأن أونى كريديت يعتزم تقديم عرض اندماج منافس لكومرتس بنك.