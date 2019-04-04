شكرا لقرائتكم خبر عن المواد الغذائية: طرح أرز بـ9 جنيهات على بطاقات التموين يساهم فى ضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الفتاح حامد، عضو شعبة المواد الغذائية فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأرز الصينى الذى تم استيراده مؤخرا، وتم طرحه على بطاقات التموين يشبه فى المواصفات الأرز المصرى، ولا توجد شكاوى منه.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن طرح الأرز بسعر 9 جنيهات على بطاقات التموين بدءا من شهر أبريل الجارى من شأنه المساهمة فى ضبط الأسعار فى ظل تنامي الطلب على كافة السلع الغذائية خلال شهر رمضان بنسب تصل إلي 20%.

وعلى جانب آخر، كشف عضو شعبة المواد الغذائية، أنه تم تشكيل لجنة فى مجلس إدارة الغرفة لمتابعة المشاركة فى معارض شهر رمضان، وعلى رأسها "سوبر ماركت أهلا رمضان" ، على أن يقوم المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس إدارة الغرفة بتولى رئاسة هذه اللجنة.

وأشار إلى أن شنط رمضان تزيد الطلب بنسب مرتفعة جدا على السلع الغذائية خاصة البقوليات والزيوت والسمن، وهو ما قد يحرك أسعار هذه المنتجات لكن هذا يتم ضبطه خلاب المعارض التى سيتم تنظيمها في القاهرة بتنسيق مع وزارة التموين.