شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة التركية: العجز التجارى لتركيا 2.14 مليار دولار فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات لوزارة التجارة التركية اليوم الخميس، أن العجز التجارى لتركيا بلغ 2.14 مليار دولار فى مارس وفقا لنظام التجارة الخاص. وبحسب البيانات، انخفضت الواردات 17.76 % إلى 17.63 مليار دولار وتراجعت الصادرات 0.42 %إلى 15.49 مليار دولار. وبلغ العجز التجارى 1.96 مليار دولار بنظام التجارة العام وفقا للأرقام.

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